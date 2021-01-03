شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الانضباط باتحاد الكرة تبحث أزمة منتخب الشباب غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبحث لجنة الانضباط، برئاسة المستشار سيد البنداري، بالاتحاد المصري لكرة القدم، غدًا الاثنين، أزمة منتخب الشباب فى تونس، بعدما قررت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد إحالة تقرير لجنة التحقيق فى الأحداث التى شهدتها مشاركة المنتخب الوطني للشباب مواليد 2001 في بطولة شمال أفريقيا التى أقيمت بتونس الشهر الماضي إلى لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد.

وتضمن تقرير تقصى الحقائق تحميل الدكتور وليد منظور طبيب منتخب الشباب مسؤولية كل أوجه القصور الطبي، سواء عدم الالتزام بالتباعد أو الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات، خلال وجود بعثة الفراعنة فى تونس.