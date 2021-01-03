شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الانضباط باتحاد الكرة تبحث أزمة منتخب الشباب غداً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبحث لجنة الانضباط، برئاسة المستشار سيد البنداري، بالاتحاد المصري لكرة القدم، غدًا الاثنين، أزمة منتخب الشباب فى تونس، بعدما قررت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد إحالة تقرير لجنة التحقيق فى الأحداث التى شهدتها مشاركة المنتخب الوطني للشباب مواليد 2001 في بطولة شمال أفريقيا التى أقيمت بتونس الشهر الماضي إلى لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد.
وتضمن تقرير تقصى الحقائق تحميل الدكتور وليد منظور طبيب منتخب الشباب مسؤولية كل أوجه القصور الطبي، سواء عدم الالتزام بالتباعد أو الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات، خلال وجود بعثة الفراعنة فى تونس.
كما تضمن التقرير تحميل الدكتور جمال محمد على رئيس البعثة مسئولية القصور الإدارى، والمدير الفنى مسؤولية عدم السيطرة على الفريق مع صغر سن اللاعبين فى منتخب الشباب.
وعلّق ربيع ياسين المدير الفنى السابق لمنتخب الشباب، على تقرير لجنة تقصى الحقائق الصادر من اتحاد الكرة قائلا، "الحمدلله إنها جت على قد كدا، وكلها حاجات بسيطة، سأرد على كل ما جاء بالتقرير فى الوقت المناسب، وأمتلك العديد من البراهين والأدلة على براءتى من كل الاتهامات التى طالتنى مؤخرًا".
فى السياق ذاته، أعلن ربيع ياسين تعافيه من فيروس كورونا، وتعرض ربيع ياسين للإصابة بالفيروس فى تونس خلال وجوده مع بعثة منتخب الشباب قبل تصفيات شمال أفريقيا، وأكد المدير الفنى أنه يتمتع بحالة صحية جيدة فى الوقت الحالى بعدما تحولت مسحته من إيجابية إلى سلبية.
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