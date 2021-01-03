بهدفه أمام أودينيزي.. كريستيانو رونالدو يعادل بيليه في عدد الأهداف الرسمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
أحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، هدف تقدم فريقه على نادي أودينيزي في المباراة المقامة بين الفريقين في الدوري الإيطالي.
وسجل رونالدو الهدف الأول ليوفنتوس في الدقيقة 31 من عمر اللقاء، بعد تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك حارس أوردينيزي.
وبعد هدفه في شباك أودينيزي، عادل رونالدو أهداف الأسطورة البرازيلية بيليه الرسمية.
ويعتبر هدف رونالدو في أودينيزي هو الهدف الرسمي رقم 757 بمسيرته الكروية، وهو نفس عدد الأهداف التي يمتلكها الأسطورة بيليه.
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