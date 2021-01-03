إيهاب جلال يطالب بعدم محاسبة مدرب الإسماعيلي بعد الخسارة أمامه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد إيهاب جلال، المدير الفني لفريق مصر المقاصة، أن أداء فريقه لم يكن سيء خلال المباريات التي سبقت مواجهة الإسماعيلي والتي حققها خلالها الفوز بنتيجة 3 أهداف لهدف.

وحقق نادي مصر المقاصة انتصاراً كبيراً على نظيره الإسماعيلي، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري we المصري.

وقال جلال في تصريحات بعد المبارة لقناة أون تايم سبورتس:" كان هدفنا الفوز فقط أمام الإسماعيلي، والأداء لم يكن سيء حتى في مباريات التي تعرضنا خلالها للخسارة من فرق أقل من الإسماعيلي".

وأضاف:" كل لاعب له حرية داخل الملعب في بعض الأوقات، ولا يجب محاسبة مدرب الإسماعيلي بعد الخسارة أمامنا".

وأوضح، أن أبو طالب العيسوي مدرب الإسماعيلي جاء في ظروف صعبة وخسارته اليوم بالتأكيد سيتحملها، لكن لا يجب محاسبته الآن والانتظار حتى نهاية الموسم.

وأتم:"كل الفريق عمل مجهود كبير أمام الإسماعيلي، والأمور المالية لفريق مصر المقاصة ليست مستقرة لكننا أعتدنا على هذا الأمر".

ورفع مصر المقاصة رصيده إلى النقطة السابعة في المركز السابع، بينما توقف رصيد الإسماعيلي عند النقطة السادسة في المركز التاسع.

يذكر أن المقاصة افتتح مشواره في الدوري بالخسارة مع الأهلي بـ 3-1 ، أعقبه خشارة اخرى أمام إنبي بهدف دون رد.

وقبل مواجهة الإسماعيلي تعادل فريق المقاصة أمام المصري بنتيجة 1-1، وخسر من الجونة بهدف دون رد.