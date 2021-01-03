ضربة في صفوف ساوثامبتون قبل مواجهة ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
أعلن رالف هاسنهوتل، المدير الفني لفريق ساوثامبتون، غياب حارس الفريق الأساسي أليكس ماكراثي بسبب إصابته بفيروس كورونا (كوفيد 19).
وقال المدير الفني لساوثامبتون في تصريحات عبر الموقع الرسمي لناديه، اليوم الأحد، إن ماكارثي لن يتواجد في لقاء ليفربول غدًا في إطار ختام المرحلة الـ17.
ويعتبر ماكارثي صاحب الـ31 عامًا أحد العناصر الأساسية في صفوف "القديسين" بعدما شارك في 16 مباراة من بريميرليج.
ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 33 نقطة بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد، في المقابل يحتل ساوثامبتون المركز التاسع برصيد 26 نقطة.
ويسعى كل من ليفربول وساوثامبتون استعادة الانتصارات مرة أخرى حيث لم يتذوق كل منهما الفوز في آخر جولتين.
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