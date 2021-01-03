الإسماعيلي يعود لنزيف النقاط بخسارة أمام المقاصة بثلاثية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق المقاصة فوزًا عريضًا على نظيره الإسماعيلي، مساء اليوم الأحد، بنتيجة 3 أهداف لهدف، في لقاء ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري WE المصري.

وجاءت أهداف مصر المقاصة عن طريق مروان حمدي هدفان في الدقائق 9 و 58ـ وهدف لعصام صبحي من ركلة جزاء في الدقيقة 56.

وسجل شكري نجيب الهدف الوحيد للإسماعيلي في المباراة من ركلة جزاء في الدقيقة 25.

وبتلك النتيجة، رفع المقاصة رصيده إلى 7 نقاط ويرتقي 7 مراكز بعيدا عن فرق مؤخرة الدوري، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 6 نقاط.

ولعب الإسماعيلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحى

خط الدفاع: رضوان شريفى، مروان الصحراوى ، محمد عمار ، محمد هاشم.

خط الوسط: دونجا ، محمد عادل، محمد الشامى ، أحمد مدبولى.

خط الهجوم: شكرى نجيب، شيلونجو.

وعلى الجانب الأخر

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد كوكو

الدفاع: أسامة العزب وأحمد صبيحة ومحمد دسوقي وعصام صبحي

خط الوسط: خالد أوتشو وهشام محمد ومفتاح طقطق وشميلس بيكلي

الهجوم: باولن فوافي ومروان حمدي

ملخص المبارة

وجاءت أول فرصة خطيرة مبكرا في الدقيقة 5 لصالح المقاصة، بعد عرضية من فوافي على حدودمنطقة جزاء الإسماعيلي ليسددها هشام محمد لكن الكرة خرجت أعلى العارضة.

وبعد مرور دقيقة واحدة، أهدر مفتاح طقطق فرصة أخرى بنفس الطريقة لصالح فريق مصر المقاصة.

وترجم المقاصة خطورته لهدف أول في الدقيقة 9 عن طريق مروان حمدي، مستغلا تمريرة سحرية من اللاعب فوافي.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه لاعب المقاصة محمد دسوقي بعدما تدخل لعركلة شكري نجيب لاعب الإسماعيلي في الدقيقة 21.

وتوقف اللعب في الدقيقة 23، بعدما قرر حكم المباراة اللجوء لتقنية الفيديو لحسم صحة لمس محمد دسوقي للكرة بيده داخل منطقة جزاء فريقه مصر المقاصة، ليكون القرار في النهاية احتساب ركلة جزاء لفريق الإسماعيلي.

وتكفل شكري نجيب بتسديد ركلة جزاء الإسماعيلي، لينجح في إسكانها في شباك الحارس محمد كوكو، ليمنح الدراويش التعادل.

وأهدر محمد عادل فرصة خطيرة لفريق الإسماعيلي في الدقيقة 37، بعد عرضية من الجانب الأيسر حولها برأسيه بعيدا عن مرمى فريق المقاصة.

وفي الدقيقة 38 أهدر مروان حمدي هدفًا محققا للمقاصة، بعدما وصله له كرة داخل منطقة الجزاء ليفشل في ترويضها ويتأخر في التسديد.

ومع بداية الشوط الثاني قرر المدير الفني للإسماعيلي أبو طالب العيسوي استبدال اللاعب محمد الشامي باللاعب فخر الدين بن يوسف، وخروج شيلونجو ودخل بدلا منه أحمد مصطفى.

وفي الدقيقة50، تصدى حارس مرمى المقاصة كوكو لركلة قوية من فخر الدين بن يوسف، الذي راوغ من الجانب الأيسر وسدد نحو المرمى لكن الحارس كان لها بالمرصاد.

ولجأ حكم المباراة لتقنية الـ VAR في الدقيقة 53، بعدما لمس مروان الصراوي لاعب الإسماعيلي الكرة بيده، ليتوقف اللعب في انتظار اقرار النهائي واحتساب ركلة جزاء لصالح مصر المقاصة.

وتكفل عصام صبحي بركلة الجزاء التي احتسب للمقاصة ليسددها بنجاح على يمين حارس الاسماعيلي في الدقيقة 56.

وأحرز مروان حمدي الهدف الثالث لفريق الإسماعيلي في الدقيقة 58 من تصويبة صاروخية أرضية سكنت شباك مرمى الإسماعيلي.