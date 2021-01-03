سيتي يتحدى كورونا ويضرب تشيلسي في معقله بالثلاثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

استطاع مانشستر سيتي أن يقهر إصابات لاعبيه بفيروس كورونا ليضرب تشيلسي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيم على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن قمة الأسبوع السابع عشر من بريميرليج.

سيتي حقق فوزه الثالث التوالي حيث قفز للمركز الخامس برصيد 29 نقطة مع امتلاكه مباراتين مؤجلتين أمام أستون فيلا وإيفرتون.

في المقابل، واصل تشيلسي تراجعه على مستوى النتائج ليصبح في الترتيب الثامن برصيد 26 نقطة.

تفاصيل المباراة:

الفرصة الأولى لمانشستر سيتي كان من نجم الفريق كيفين دي بروين في الدقيقة 16 بعدما إنفرد بمرمى تشيلسي ليسدد كرة قوية تمر بجوار القائم الأيمن.

سيتي لم ينتظر كثيرًا بعد فرصة دي بروين بعدما أهدى لاعبه جوندوجان هدف فريقه الأول في الدقيقة 18 بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء.

قطار مان سيتي واصل دهسه صاحب الأرض بهدف جديد في الدقيقة 21 بتسديدة من النجم الشاب فودين بعد بينية رائعة من دي بروين.

تشيلسي واصل السقوط بتلقيه الهدف الثالث عن طريق نجم الفريق الأول دي بروين حيث سدد كرة بعدما ارتدت من القائم إثر تسديدة من رحيم ستيرلينج.

جندوجان كاد أن يعود لزيارة شباك تشيلسي كرة أخرى بحصوله على كرة رائعة من فودين لم يستغلها اللاعب الألماني جيدًا ليهدر فرصة الهدف الرابع للسيتي.

وكاد روردي يسجل الهدف الرابع للسيتي لكن ميندي حارس تشيلسي ينقذ مرماه في الدقيقة 53 ويحول الكرة لركنية.

الدقيقة 91 شهدت هدف شرفي لصالح تشيلسي عن طريق أودوي بعد تمريرة رائعة من هافيرتز ليقلص النتيجة (3-1).

تشكيل تشيلسي:إدوارد ميندي - سيزار أزبلكويتا - تياجو سيلفا - كيرت زوما - بن تشيلويل - ماتيو كوفاسيتش - نجولو كانتي - ماوسون ماونت - كريستيان بوليسيتش - حكيم زياش - تيمو فيرنر.

تشكيل مانشستر سيتي: زاك ستيفن - جواو كانسلو - روبن دياز - جون ستونز - زنتشينكو - رودري - إلكاي جوندوجان - كيفين دي بروين - بيرناردو سيلفا - فيل فودين رحيم ستيرلينج.