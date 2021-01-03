بث مباشر | مشاهدة مباراة برشلونة وهويسكا في الدوري الاسباني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة برشلونة وهويسكا في إحدى مباريات اليوم الاحد 3-1-2021 ضمن الجولة 17 من الدوري الاسباني.

ينقل بث مباشر مباراة “برشلونة وهويسكا” على قناة بي إن سبورتس 1 و3، بصوت المعلق التونسي “عصام الشوالي”، كما ينقل على قناة لاليجا تي في بار.

وتقام مواجهة برشلونة وهويسكا على ملعب ألكوراز، بإدارة من الحكم الاسباني “جييرمو كوادرا فرنانديز”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

تعرض برشلونة لانتكاسة جديدة في الجولة الماضية عندنا تعادل امام “إيبار” على ملعبه “كامب نو” تحت أنظار ليونيل ميسي الذي كان يتواجد في المدرجات؛ ورغم المحافظة على سجله الخالي من الهزائم في اخر خمس مباريات في الدوري الاسباني الا ان الفريق الكتالوني يقبع في مركز لا يليق بمكانته حتى الآن.

ويتواجد برشلونة في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 25 نقطة، ويمتلك مباراتين مؤجلتين، وفي حالة حصوله على العلامة الكاملة منهما سيرتقى إلى المركز الثالث دون النظر إلى باقي نتائج الأندية الأخرى.

على الجانب الآخر، يدخل المستضيف “هويسكا” المباراة بسجل نتائج كارثي في الدوري الاسباني حتى الآن، حيث خسر 6 مباريات، وتعادل في 9، وحقق الفوز في مباراة واحدة فقط وكانت على حساب “ديبورتيفو ألافيس”.

وكان فوز هويسكا الوحيد على أرضه، فيما خسر مرة واحدة، وتعادل في 4 داخل معقله ألكوراز، وبشكل عام يعد دفاعهم هو الأضعف حتى الآن في المسابقة إذ تلقت شباكه 25 هدف، كل هذه الأرقام السلبية لا تليق إلا بفريق يتذيل جدول الترتيب وهو الحاصل بالفعل.

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هويسكا 0-0 برشلونة

???? ملعب ألكوراز (هويسكا)

???? الدوري الاسباني (الجولة 17)

جارية الآن

بث مباشر دقيقة بدقيقة

???? أهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة هويسكا وبرشلونة في إطار الجولة 17 من الليجا الإسبانية

???? أصحبكم على مدار الـ 90 دقيقة القادمة “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365

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???? تشكيلة هويسكا: فيرنانديز – جالان – سيوفاس – إنسوا – بوليدو – ريكو – موسكويرا بارادا – سيواني – أونتيفيروس بيرا – جوميز – مير فينسينت.

فيرنانديز – جالان – سيوفاس – إنسوا – بوليدو – ريكو – موسكويرا بارادا – سيواني – أونتيفيروس بيرا – جوميز – مير فينسينت. ???? تشكيلة برشلونة : تير شتيجن – جوردي ألبا – لينجليه – آراوخو – ديست – بوسكيتس – بيدري – فرينكي دي يونج – عثمان ديمبيلي – ليونيل ميسي – مارتن بريثوايت.

: تير شتيجن – جوردي ألبا – لينجليه – آراوخو – ديست – بوسكيتس – بيدري – فرينكي دي يونج – عثمان ديمبيلي – ليونيل ميسي – مارتن بريثوايت. ????‍♂️ يدير هذا اللقاء، الحكم كوادرا

✅ تشهد المباراة عودة ليونيل ميسي بعد غياب عن المباراة الماضية أمام إيبار بداعي الراحة

الشوط الأول

10″ ???? عرضية خطيرة من الجهة اليسرى يفشل عثمان ديمبيلي في اللحاق بها وتحويلها داخل شباك هويسكا…

19″ ???? بووووووووووووم…عثمان ديمبيلي يتلقى تمريرة من بيدري داخل منطقة جزاء هويسكا يصوبها بقوة في جسد أحد المدافعين وهي في طريقها للمرمى لتخرج ركنية..

20″ ميسي يقدم مستوى متميز حتى الآن في التحرك من دون كرة، لكن بيدري وعثمان ديمبيلي يعيب عليهما اللمسة الأخيرة السيئة دائمًا..

21″ تقدم جوردي ألبا وديست يحدث بصفة مستمرة..

22″ الكاميرا لا تفارق أنطوان جريزمان المتواجد على دكة البدلاء.

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