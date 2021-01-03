شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس اتحاد اليد: مصر ستبهر العالم في تنظيم كأس العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عمرو فتحي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة اليد، إن مصر ستبهر العالم، في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد، التي تستضيفها القاهرة، خلال يناير الجاري.

وأضاف فتحي، أن جميع مؤسسات الدولة، تبذل قصاري جهدها من اجل الخروج بالبطولة في ابهي صورها.

وشدد فتحي، أن المنتخب المصري، قادر على المنافسة على اللقب، مشدداً على أن الفريق يضم بين صفوفه أفضل اللاعبين على مستوى العالم.