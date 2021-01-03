شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج خاص لتجهيز حازم إمام لمواجهة طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، برنامج تدريبي خاص لحازم إمام، الظهير الأيمن للفريق.

وغاب حازم إمام، عن المشارك، مع الزمالك، في مباراة إنبي الأخيرة، بسبب ظروف وفاة والدته.

وينتظر حازم، في التدريبات الجماعية «الاثنين»، مع لاعبي الفريق، الذين حصلوا على راحة لمدة 24 ساعة، بعد المجهود الكبير الذي بذلوه أمام إنبي.

وكلف باتشيكو، مواطنه بيدرو، الاشراف على البرنامج التدريبي، الذي سيخضع له حازم، للإرتقاء بقدراته البدنية، تحسباً للاستعانة بجهوده أمام طلائع الجيش.