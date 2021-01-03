شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يعلن جاهزية «عبدالشافي» للمشاركة أمام طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، إن محمد عبدالشافي، الظهير الأيسر للفريق، بات جاهزًا للمشاركة في مباراة طلائع الجيش، من الناحية الطبية.

ويلتقي الزمالك مع طلائع الجيش، السبت، ضمن مباريات الجولة السادسة للدوري.

وأضاف الطبيب أن «عبدالشافي» اجتاز كافة الاختبارات التي خضع لها، وبات أمر الدفع به في المباراة متروك لجايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق.