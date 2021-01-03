شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يرفض طلب «موسيماني» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض حسام حسن، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، طلب بيتسو موسيماني، مدرب النادي الأهلي، بعودة عمار حمدي، لصفوف القعلة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، نظرًا لاحتياج المدرب الجنوب أفريقي لخدمات اللاعب الشاب.
ووفقًا لمصدر مطلع داخل الاتحاد السكندري، يتمسك «العميد» بلاعب الأهلي الشاب، وفقًا لبنود الإعارة، خاصة وأنه من ضمن الركيزة الأساسية للفريق السكندري هذا الموسم.
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