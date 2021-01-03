شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد اليد ووكيل «شباب الإسكندرية» يتفقدان استعدادات برج العرب لاستضافة المونديال (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية، يرافقها المهندس هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، اليوم الأحد، جولة ميدانية لتفقد صالة الألعاب الرياضية في برج العرب بالإسكندرية للوقوف على استعدادات استضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد.

وقالت «الشريف» إن الزيارة جاءت في إطار الاستعدادات التي تقوم بها الدولة استعدادا لاستقبال بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال المقرر تنفيذها خلال الفترة من ١٣ وحتى ٣١ يناير الجارى حيث تستقبل عروس البحر الابيض المتوسط المجموعتين الثالثة والثامنة من الفرق المشاركة في البطولة.

وأشارت إلى أنه شارك في الزيارة عمرو فتحى مدير البطولة ونجوى صلاح وكيل وزارة رئيس الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية ولجان المتطوعين.

ولفتت إلى أنه تم تفقد صالة الألعاب الرياضية في برج العرب حيث تعد احد اربع صالات تستضيف البطوله إلى جانب صالة ستاد القاهرة الدولى وصاله العاصمة الإدارية وكذا صالة ٦ اكتوبر.

رئيس الاتحاد المصري ووكيل "شباب الإسكندرية" يتفقدان استعدادات صالة برج العرب لاستضافة كأس العالم لكرة اليد (صور)

رئيس الاتحاد المصري ووكيل "شباب الإسكندرية" يتفقدان استعدادات صالة برج العرب لاستضافة كأس العالم لكرة اليد (صور)

رئيس الاتحاد المصري ووكيل "شباب الإسكندرية" يتفقدان استعدادات صالة برج العرب لاستضافة كأس العالم لكرة اليد (صور)

رئيس الاتحاد المصري ووكيل "شباب الإسكندرية" يتفقدان استعدادات صالة برج العرب لاستضافة كأس العالم لكرة اليد (صور)

رئيس الاتحاد المصري ووكيل "شباب الإسكندرية" يتفقدان استعدادات صالة برج العرب لاستضافة كأس العالم لكرة اليد (صور)

رئيس الاتحاد المصري ووكيل "شباب الإسكندرية" يتفقدان استعدادات صالة برج العرب لاستضافة كأس العالم لكرة اليد (صور)

رئيس الاتحاد المصري ووكيل "شباب الإسكندرية" يتفقدان استعدادات صالة برج العرب لاستضافة كأس العالم لكرة اليد (صور)

رئيس الاتحاد المصري ووكيل "شباب الإسكندرية" يتفقدان استعدادات صالة برج العرب لاستضافة كأس العالم لكرة اليد (صور)

رئيس الاتحاد المصري ووكيل "شباب الإسكندرية" يتفقدان استعدادات صالة برج العرب لاستضافة كأس العالم لكرة اليد (صور)