النصر في طريقه لتسوية الملفات العالقة

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وأكدت مصادر لـ»مكة» أن الإدارة النصراوية في طريقها لتسوية كل الرواتب المتأخرة والملفات العالقة المستعجلة رغم عدم استلام النادي شهادة الكفاءة المالية التي تمنحه التعاقدات في الفترة الشتوية.وأبدت الإدارة النصراوية رضاها التام حول انتدابات الفريق خلال فترة التعاقدات الصيفية الماضية، مراهنة على رؤية واستراتيجية المدرب الكرواتي الين هورفات.
وأوضحت أن الفترة المقبلة تتطلب إثبات الوجود وتحقيق المزيد من الانتصارات بعد تجاوز
الفريق ظروف الإصابات وتداخل الموسمين، مؤكدين ثقتهم في العناصر الموجودة، ولا نية في تعاقدات على صعيد الملف الأجنبي حتى وقت كتابة الخبر.
ميدانيا اكتملت جاهزية ثنائي خط الوسط أيمن يحيى وعبدالمجيد الصليهم للمشاركة في مباراة العين، وذلك بعدما تعافيهما تماما من الإصابة في العضلة، والتي أجبرتهما على الغياب خلال المباريات الماضية.
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