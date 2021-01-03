الاتحاد والشباب.. صراع على بطاقة التأهل لنهائي «كأس محمد السادس»

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مباراة الذهاب على ملعب نادي الشباب بالرياض انتهت بالتعادل الإيجابي 2 - 2، حيث سجل ثنائية صاحب الأرض اللاعب إيجور ليشنوفسكي، فيما جاء هدفا الضيوف بواسطة رومارينيو وجاري مينديز رودريجيز.مشوار الفريقين:
انطلق مشوار الفريقين في النسخة الحالية من البطولة بدءا من دور الـ32، حيث تخطى الاتحاد عقبة نظيره العهد اللبناني بالفوز 3 - 0 في جدة، وتعادل سلبيا خارج ملعبه، بينما اجتاز الشباب نظيره شبيبة الساورة الجزائري بالفوز 5 - 1 في مجموع المباراتين.
وفي ثمن النهائي فاز الشباب على ملعبه بهدف دون رد أمام شباب الأردن، قبل أن يتعادل الفريقان 1 - 1 في مباراة العودة، ليخطف الفريق السعودي بطاقة العبور إلى دور الثمانية، رفقة مواطنه الاتحاد الذي اجتاز عقبة الوصل الإماراتي بالفوز 4 - 1 في مجموع المباراتين.
في ربع النهائي حقق الشباب فوزا على ضيفه الشرطة العراقي 6 - 0 في مباراة الذهاب، قبل أن يؤكد تفوقه بالفوز 1 - 0 إيابا، ليحجز مقعده من الباب الكبير في المربع الذهبي، في المقابل أطاح الاتحاد بنظيره أولمبيك آسفي المغربي بالفوز 2 - 1 في مجموع المباراتين.
وفي مرحلة الذهاب بالمربع الذهبي تعادل الفريقان إيجابيا 2 - 2 في مباراة مثيرة في الثاني من ديسمبر الماضي، ليتأجل الحسم إلى مواجهة الرد المرتقبة اليوم.
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