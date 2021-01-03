شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة يكشف كواليس خناقة حسين الشحات وصلاح أمين فى مبارة الأهلي ودجلة..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى محمد شبانة كواليس خناقة حسين الشحات لاعب الأهلى وصلاح أمين لاعب وادى دجلة فى ممر الوصل لغرف خلع الملابس بعد انتهاء المباراة التى جمعت الفريقين مساء الجمعة باستاد الأهلى والسلام وانتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.

وقال شبانة، خلال برنامج "لايف مع شبانة" على تلفزيون الخليج 365، إن صلاح أمين اشتبك مع حسين الشحات بعدما قال له الأخير "مالكم ميتين على النقطة كده"، ليتدخل أفراد الجهاز الفنى والإدارى من الفريقين لفض الاشتباك واصطحاب كل لاعب على غرف خلع الملابس.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى السادسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية.