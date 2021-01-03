شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل يوم مصطفى محمد فى الزمالك .. عزلة بغرفة الملابس واستهتار فى التدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع داخل نادى الزمالك تفاصيل يوم مصطفى محمد مهاجم القلعة البيضاء داخل النادى يومياً، منذ اندلاع أزمة رحيله ورغبته فى الاحتراف بنادى سانت إتيان الفرنسى خلال الميركاتو الشتوى المقبل.

وقال المصدر، إن مصطفى محمد يعيش حالة عزلة كاملة داخل النادى، حيث يتعمد عدم الدخول فى أى حوارات مع زملائه ويحضر لمقر النادى قبل موعد التدريب مباشرة، عكس الفترة الماضية، دون التطرق لأى أحاديث مع باقى اللاعبين.

وأضاف المصدر أن مصطفى محمد يخوض تدريبات الزمالك باستهتار فى الفترة الأخيرة، فى إشارة منه لرغبته فى الرحيل، وأنه لن يستطيع تقديم الأفضل إذا استمر دون رغبته، وهى أمور مفهومة لمسئولى النادى، حيث سبق لأكثر من لاعب اتباع نفس السياسة عندما أراد الرحيل.

مصطفى محمد كان يرغب فى حسم انتقاله لصفوف سانت إتيان الفرنسى فى أسرع وقت، وتحديدا قبل 6 يناير الجارى، لرغبته فى المشاركة مع الفريق الفرنسى فى مباراته ضد باريس سان جيرمان باليوم نفسه ضمن مواجهات الأسبوع الـ 18 للدورى الفرنسى بناءً على وعد من مسئولى سانت إتيان بأنه سيكون ضمن التشكيلة الأساسية ضد البرازيلى نيمار ورفاقه، وكان حلم مواجهة نيمار من أهم دوافع مصطفى محمد للتمسك بالرحيل للدورى الفرنسى فى أسرع وقت.