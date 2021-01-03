شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يؤكد تمسكه ببقاء عمار حمدى وعدم إعادته للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، استمرار عمار حمدى المعار من النادى الأهلى فى صفوف زعيم الثغر، وعدم وجود أى نية لعودته للأهلى فى الفترة الحالية .

ونفى رئيس الاتحاد كل ما يتردد عبر وسائل التواصل الاجتماعى حول وجود صفقة تبادلية بين إدارة الناديين، مؤكدا أنه لم يتلق أى مكالمات أو فتح أى خطوط اتصال عن مثل هذه الاتفاقات، وأنها مجرد اجتهادات شخصية ومن المستحيل مجرد التفكير فى ذلك، ونحن نتعامل مع إدارة محترفة مثل النادى الأهلى تحترم الاتفاقات والعقود.

واضاف مصيلحى، "جلسنا مع عمار حمدى عن طريق إبراهيم حسن مدير الكرة، الذى طلب من اللاعب عدم الاهتمام بتلك الشائعات التى من شأنها تشتيت انتباهه وابتعاده عن تألقه ومستواه".

وأعرب عمار حمدى عن رغبته فى الاستمرار مع سيد البلد وأنه يركز فى إثبات أنه صفقة رابحة للفريق وإضافة إلى جانب حصوله على الفرصة كاملة من أجل الانضمام واللعب بأسم المنتخب الأوليمبى.

وكان الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، قد طلب عودة عمار حمدى لاعب وسط الفريق المعار لنادى الاتحاد السكندرى وقطع الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية من أجل تدعيم مركز 10 فى الأهلى بعد الإصابات المتكررة فى هذا المركز التى وضعت الفريق فى مأزق فى أكثر من مباراة، آخرها مباراة وادى دجلة، حيث يعانى ناصر ماهر من خلع فى الكتف بينما تعرض محمد مجدى قفشة للإصابة بفيروس كورونا.

بعض مسئولى الأهلى تحدثو ودياً مع مسئولى الاتحاد السكندرى لقطع إعارة عمار، وأيضا مع اللاعب نفسه، ولكنهم وجدوا رفضاً تاماً من جانب زعيم الثغر، خاصة أن اللاعب من العناصر الأساسية فى صفوف الفريق والعقد مستمر بينهما موسمين وليس موسما واحدا، وأن البحث عن البديل أصبح صعباً للغاية فى ظل نسجام عمار حمدى مع الجهاز الفنى واللاعبين.