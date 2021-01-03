شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يعود للتدريبات غدا بقيادة طارق العشرى استعدادا للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلائع الجيش يبدأ مرانه غدا، الاثنين، استعداداً لمواجهة الزمالك المقرر لها السبت المقبل 9 يناير الجارى ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري.

مران طلائع الجيش يقوده طارق العشري المدير الفني للفريق، والذى أخطر الجهاز الإدارى للفريق بموعد المران فى السادسة مساء غدٍ، نافيا تلك الأنباء التى ترددت حول رحيل العشرى عن تدريب الفريق بعد الخسارة من الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة للدورى.

طلائع الجيش بقيادة طارق العشرى يمر بسلسلة من النتائج السلبية، ولم يتمكن الفريق من تحقيق أى فوز حتى الآن، ويمتلك نقطة واحدة حصدها من تعادل يتيم وأربع هزائم آخرها أمام الاتحاد السكندرى فى اللحظات الأخيرة الجولة الماضية.

من ناحية أخرى، كشف مصدر مسئول بنادى طلائع الجيش أن ناديه لم يتفاوض مع الأهلى بشأن أحمد سمير لاعب الفريق والملقب بـ"قاهر الزمالك" بعد نجاحه فى تسجيل ستة أهداف فى شباك الفريق الأبيض كان أخرها هدفه الذى تسبب فى وداع الزمالك لكأس مصر فى المباراة الشهيرة التى انتهت بفوز الطلائع بثلاثة أهداف مقابل هدف، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365":" أحمد سمير تعاقده ممتد مع الطلائع وأموره مستقرة مع الفريق ويقدم مباريات متميزة ولانية للتفريط فى خدماته ، ولم نتلقى عروض من أى نادى سواء الأهلى أو غيره للتعاقد معه فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية".

وأشارت بعض التقارير الصحفية فى الساعات الأخيرة، إلى رغبة النادى الأهلى فى التعاقد مع أحمد سمير لاعب الطلائع الحالى والزمالك السابق ليكون بمثابة الصفقة الثانية للقلعة الحمراء فى الميركاتو الشتوى بعد التعاقد مع الزامبى والتر بواليا مهاجم الجونة.