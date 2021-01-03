شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد وصول منتخبات العالم للمشاركة فى مونديال اليد مصر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مدحت البلتاجى، مستشار مدير بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 المقرر انطلاقها 13 يناير الجارى، عن المنتخبات المقرر وصولها عن طريق طائرة خاصة للمشاركة فى المونديال وهم أيسلندا والبرتغال يوم 11 على متن طائرة واحدة .

وأكد البلتاجى وصول منتخبات النمسا وألمانيا يوم 12 من نفس الشهر الجارى، والدنمارك والنرويج والسويد على متن طائرة واحدة أيضا فى نفس اليوم، والمجر على متن طائرة خاصة يوم 13 بمفردها .

وأشار البلتاجى إلى وصول منتخبى كرواتيا وسلوفينيا يوم 12 على مطار برج العرب وقطر وروسيا يوم 13 فى برج العرب أيضا .

شهد وصول منتخب اليابان لكرة اليد صباح اليوم تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة من سلم الطائرة باستقبالهم بحافلة خاصة بالبطولة لتطبيق نظام من الباب للباب لمواجهة فيروس كورونا.

ويعد منتخب اليابان أول منتخب يصل القاهرة للمشاركة فى بطولة العالم التى تنطلق فى مصر 13 يناير الجارى.

ومن المقرر أن يلتقى المنتخب الوطنى لكرة اليد مع اليابان فى مباراتين وديتين يومى 5 و7 يناير الجارى، ويتم الاتفاق حاليا مع منتخب البرازيل لخوض ودية ثالثة قبل انطلاق المونديال.

وتحرص اللجنة المنظمة للمونديال، برئاسة هشام نصر، على متابعة كل تفاصيل البطولة تحت إشراف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الذى يتابع بشكل يومى كل كبيرة وصغيرة تمهيدا لانطلاق المونديال.

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 عن إقامة مباريات منتخب مصر فى السابعة مساءًا بدءًا من يوم 13 يناير الجارى على صالة إستاد القاهرة الدولى ويبدأ الفراعنة مباريات بطولة العالم بمواجهة تشيلى ثم جمهورية التشيك يوم 16 يناير وأخيرا السويد يوم 18 ضمن المجموعة السابعة.