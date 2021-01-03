شكرا لقرائتكم خبر عن غرفتا عمليات على أعلى مستوى بالمطار واستاد القاهرة لضيوف مونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حسين لبيب، مدير بطولة العالم لكرة اليد، عن إقامة غرفتى عمليات على أعلى مستوى الأولى فى مطارالقاهرة بصالة 4 ، ممثلة فى وزارات الصحة والداخلية والرياضة والسياحة والطيران المدنى وهيئة ميناء القاهرة ومصر للطيران واللجنة المنظمة للمونديال وهيئة الاستعلامات، ودور الغرفة حل فورى مشاكل ضيوف المــونــديــال القادمين مــن الخـــارج، خاصة أن الأفواج ستبدأ فى توالى الوصول بداية من منتخب اليابان الذى وصل إلى القاهرة اليوم استعدادا لمواجهتى مصريومى الثلاثاء والخميس المقبلين.

وأضاف لبيب، أن هناك غرفة عمليات أخرى باستاد القاهرة ممثلة من الــوزارات المعنية دورها التنسيق الداخلى وحل فورى لأى أزمات طارئة والربط والتنسيق بين جميع العاملين.

وأكد لبيب أن الدولة لا تدخر وسعا من أجل توفير أكبر دعم للحدث العالمى الأبرز على الساحة الرياضية وضيوف مصر من مختلف بقاع الدنيا .

وتحرص اللجنة المنظمة للمونديال، برئاسة هشام نصر، على متابعة كل تفاصيل البطولة تحت إشراف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الذى يتابع بشكل يومى كل كبيرة وصغيرة تمهيدا لانطلاق المونديال.

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 عن إقامة مباريات منتخب مصر فى السابعة مساءًا بدءًا من يوم 13 يناير الجارى على صالة إستاد القاهرة الدولى ويبدأ الفراعنة مباريات بطولة العالم بمواجهة تشيلى ثم جمهورية التشيك يوم 16 يناير وأخيرا السويد يوم 18 ضمن المجموعة السابعة.

ومن المقرر أن يلتقى المنتخب الوطنى لكرة اليد مع اليابان فى مباراتين وديتين يومى 5 و7 يناير الجارى، ويتم الاتفاق حاليا مع منتخب البرازيل لخوض ودية ثالثة قبل انطلاق المونديال.