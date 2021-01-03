شكرا لقرائتكم خبر عن شكري نجيب يتعادل للإسماعيلي أمام المقاصة من ركلة جزاء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل شكرى نجيب، لاعب الإسماعيلي، لفريقه أمام مصر المقاصة فى الدقيقة 25 من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري.

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد كوكو

الدفاع: أسامة العزب وأحمد صبيحة ومحمد دسوقي وعصام صبحي

خط الوسط: خالد أوتشو وهشام محمد ومفتاح طقطق وشميلس بيكلي

الهجوم: باولن فوافي ومروان حمدي

ويتواجد على دكة البدلاء كل من: محمود حمدي وحسني فتحي ومصطفى شبيطة وصلاح عاشور ورجب عمران وعلي محمد وأحمد متعب محمد عادل "أمو" وخالد مصطفى.

وجاء تشكيل الاسماعيلى كالتالي ..

حارس مرمى ..محمد صبحى

خط الدفاع .. رضوان شريفى ، مروان الصحراوى ، محمد عمار ، محمد هاشم

خط الوسط .. دونجا ، محمد عادل

أمامهم .. محمد الشامى ، أحمد مدبولى

خط الهجوم .. شكرى نجيب ، شيلونجو

على مقاعد البدلاء .. محمد مجدى ، كاستيلو ، عماد حمدى ، محمد مخلوف ، عمر الوحش ، محمد صادق ، أحمد مصطفى ، محمود البدرى ، فخر الدين بن يوسف

ويحتل مصر المقاصة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد أربعة نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز في لقاء وخسر ثلاثة مباريات وتعادل في لقاء وسجل لاعبيه أربعة أهداف وتلقت شباكه سبعة أهداف في المقابل يحتل الاسماعيلى المركز السادس برصيد ستة نقاط، بعد أن لعب خمسة مباريات فاز في لقاء وتعادل فى ثلاث مواجهات، وخسر لقاءً وحيدا، وسجل لاعبوه ستة أهداف وتلقت شباكه خمسة أهداف.