شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة: الزمالك يعرض 40 مليون جنيه على فرجاني ساسي لتجديد العقد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجر الإعلامى محمد شبانة مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشف عن المبلغ المعروض على التونسى فرجانى ساسى لاعب الزمالك لتوقيع عقود جديدة مع القلعة البيضاء، بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي.

وقال شبانة خلال برنامج "لايف مع شبانة" على تليفزيون الخليج 365، إن الزمالك عرض أكثر من مليونى يورو سنوياً على فرجانى ساسى للتجديد للزمالك وهو ما يبلغ قرابة 40 مليون جنيه مصرى لإقناع اللاعب بتجديد عقده فى ظل تمسك النادى والجماهير باستمراره ورفض رحيله نهائيا.

ويحق لفرجانى ساسى التوقيع لأى نادٍ خلال شهر يناير الجاري، حيث ينتهى عقده بنهاية الموسم الحالي، ويسعى الزمالك لحسم ملف التجديد سريعا وغلق هذه الصفحة نهائيا.

وشدد شبانة على أن العرض المقدم لفرجانى ساسى للتجديد للزمالك أعلى العروض المتاحة أمام اللاعب ويفوق المعروض عليه من أى نادٍ آخر فى الوقت الحالى فى ظل تمسك الأبيض باستمراره.

وأوضح شبانة أن فرجانى ساسى يتقاضى مليوناً و400 ألف يورو سنوياً، وفقاً لعقده الحالى مع الزمالك، وسيتم زيادة المبلغ لما يفوق مليونى يورو سنويا فى العقد الجديد.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى السادسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية.