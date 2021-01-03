شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي عبد الغني يبحث مع مسئولى الجبلاية تشكيل لجنة فض المنازعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد مجدى عبد الغنى، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم السابق ورئيس جمعية اللاعبين المحترفين، فى مقر الجبلاية بالجزيرة، لبحث تشكيل لجنة فض المنزاعات باتحاد الكرة، حيث تعتبر جمعية اللاعبين المحترفين طرفاً فى تشكيل اللجنة المزمع تشكيلها خلال الأيام القليلة المقبلة، ويكون تشكيل اللجنة من 6 ممثلين لجمعية اللاعبين المحترفين و6 ممثلين للأندية ورئيس من الهيئة القضائية، ودورها الفصل فى النزاعات بين اللاعبين والأندية المصرية، بينما يلجأ اللاعبون والمدربون الأجانب للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وأكد مجد عبد الغنى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن جمعية اللاعبين المحترفين طرف من ضمن أطراف لجنة فض المنزاعات، مشيراً إلى أن اللجنة والأندية وبينهم قاضٍ ونائب، حيث يمثل الجمعية 6 محامين فى لجنة فض المنازعات، مؤكداً أنه كان يبحث مع مسئولى اللجنة الثلاثية المكلفة باتحاد الكرة لمعرفة كيفية بدأ عمل اللجنة .

وكان اتحاد الكرة قد وضع بند تشكيل لجنة فض المنازعات فى اللائحة الجديدة التى اعتمدها الفيفا، واستقر أعضاء اللجنة الخماسية على أن يكون تشكيل اللجنة من 6 ممثلين لجمعية اللاعبين المحترفين و6 ممثلين للأندية ورئيس من الهيئة القضائية، ويكون دورها الفصل فى النزاعات بين اللاعبين والأندية المصرية، بينما يلجأ اللاعبون والمدربون الأجانب للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وتهدف لجنة فض المنازعات لنظر الشكاوى والقضايا المتداولة بين اللاعبين والأندية، كنوع من تقليل فرص اللجوء إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لاسيما أن السنوات الأخيرة شهدت شكاوى عديدة من لاعبين وأندية مصرية إلى الفيفا، وهو ما جعل الاتحاد الدولى يطلب تفعيل هذه اللجنة من اتحاد الكرة أكثر من مرة، قبل ان تقرر اللجنة الخماسية وضع بند فى اللائحة لتشكيل هذه اللجنة من 13 عضوا ويترأسها أحد رجالات القضاء.

واعتمد الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" التعديلات الجديدة على شروط الترشح لانتخابات الجبلاية المقبلة، حيث أخطر الفيفا أمس الجمعة الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى باعتماد اللائحة الجديدة، ومن المنتظر أن يعرض الاتحاد اللائحة على الأندية خلال أيام لتحديد ملاحظاتها قبل الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية للنظر فيها وذلك فى إطار خارطة الطريق للانتهاء من الأعمال المكلفة بها اللجنة الخماسية من قبل الفيفا.

ووفقا للائحة الجديدة، فلابد أن يكون المرشح لعضوية اتحاد الكرة حاصلا على مؤهل دراسى عالى وتحديدا جامعى، وبخصوص اللاعبين أن يكون قد شارك فى 10 مباريات رسمية على الأقل، وأن يكون المرشح عضوا بمجلس إدارة نادى فى الجمعية العمومية بشكلها الجديد بعد تقليصها إلى 95 ناديا، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.

كما تم الغاء الحد الأقصى والحد الأدنى للترشح، حيث تم الغاء الحد الأدنى لسن الترشح وهو 40 سنة والحد الأقصى و70 سنة، بجانب حسن السيرة والسمعة وألا يكون قد صدر ضده أحكام جنائية وألا يجمع بين عضوية اتحاد الكرة وعضوية أى هيئة رياضية أخرى.

ويعتبر أهم البنود فى اللائحة الجديدة :

- يتكون المجلس الجديد من 9 أعضاء عبارة عن رئيس ونائب و7 أعضاء بينهم سيدة واحدة على الأقل.

- يتم اختيار نائب الرئيس من الخارج أى بالانتخاب بمعرفة الجمعية العمومية وليس من الداخل.

- يتم تطبيق بند الـ8 سنوات بشكل تصاعدى أو على المنصب، بحيث يحق لكل مرشح قضاء 8 سنوات على منصب العضوية أو النائب فقط ولا يحق له الترشح أكثر من مرتين على نفس المنصب.

- يتم تطبيق بند الـ8 سنوات بأثر رجعى، بحيث لا يحق لأعضاء المجلس السابقين خوض الانتخابات على مقاعد العضوية ولكن على منصب النائب أو الرئيس.

- بند تضارب المصالح بحيث لا يحق لأى مرشح خوض الانتخابات إلا بعد تقديم استقالته من عدة مجالات تم تحديدها فى اللائحة والتى لها علاقة بالرياضة مثل التسويق الرياضى والاعلام الرياضى ووكلاء اللاعبين وغيرها.

- إلغاء مجالس إدارة المناطق والاكتفاء بتعيين مدير تنفيذى لكل منطقة.

- منع العنصرية فى الملاعب وتفعيل العلاقات الدولية بين الاتحادات.