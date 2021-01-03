شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يعير طارق الخديم إلى خورفكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشارقة عبر حسابه الرسمي في "تويتر" موافقته على إعارة لاعب خط الوسط بالفريق الأول لكرة القدم طارق الخديم إلى صفوف نادي خورفكان على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي. وتمنى نادي الشارقة التوفيق للخديم مع فريق النسور. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | الشارقة يعير طارق الخديم إلى خورفكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.