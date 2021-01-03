شكرا لقرائتكم خبر عن «سواريز» يصعق ألافيس ويهدي أتليتيكو صدارة الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل لويس سواريز هدفا قرب النهاية ليقود أتليتيكو مدريد للفوز 2-1 خارج أرضه على ألافيس ويستعيد صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم وبفارق نقطتين عن ريال مدريد اليوم الأحد.

وتقدم أتليتيكو بهدف قرب نهاية الشوط الأول عندما مرر سواريز الكرة إلى ماركوس يورينتي الذي سدد كرة غيرت اتجاهها ودخلت المرمى.

وبدا أن مهمة أتليتيكو ستصبح أسهل بعد طرد فيكتور لاجوارديا مدافع ألافيس في الشوط الثاني.

لكن ألافيس صنع عدة فرص وأدرك التعادل بعدما قابل فيليبي مدافع أتليتيكو كرة عرضية من خوسيلو ووضع الكرة بطريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 84.

ومع ذلك عاد أتليتيكو وانتزع هدف الفوز حيث أرسل البديل جواو فيلكس كرة عرضية قابلها سواريز ببراعة إلى داخل الشباك.