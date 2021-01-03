شكرا لقرائتكم خبر عن عربي بدر: رحلت عن الأهلي لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى عربي بدر، لاعب النادي الأهلي، سعادته للانضمام لصفوف فريق الجونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية ضمن صفقة انتقال والتر بواليا لضفوف القعلة الحمراء. وقال بدر، إن الجونة فريق كبير، وفضلت الانتقال لصفوفه خلال فترة الانتقالات الجارية لاكتساب الخبرات داخل المستطقيل الأخضر والمشاركة بصفة أساسية تحت قيادة المدرب المميز، رضا شحاتة، المدير الفني لفريق الجونة. أضاف لاعب الأهلي المعار، أن الجونة سيكون بوابة العودة مرة أخرى لصفوف النادي الأهلي الذي أتمنى المشاركة معه بصفة أساسية خلال الفترة المقبلة، مثلما حدث في الوقت الحالي مع أكر توفيق، وأحمد ياسر ريان، المعارين لصفوف الجونة بالموسم الماضي، وعاد للأهلي خلال هذا الموسم. الوضع في مصر

اصابات 140,878

تعافي 113,480

وفيات 7,741

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