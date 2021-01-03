شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن مجدى يؤازر الإسماعيلي خلال لقاء المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص عبدالرحمن مجدى جناح الإسماعيلى الدولى على مؤازرة زملائه من أرض ملعب الجبل الأخضر قبل مواجهة مصر المقاصة بالأسبوع السابع لمسابقة الدورى المحلى. وعانى اللاعب من إصابة مؤخرا تعرض خلالها في مواجهة الإنتاج الحربى تسببت في غيابه عن المواجهات الأخيرة. الوضع في مصر

اصابات 140,878

تعافي 113,480

وفيات 7,741

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