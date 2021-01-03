شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض اللعب مجددًا على بتروسبورت لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الزمالك، من مجلس الإدارة مخاطبة اتحاد الكرة لعدم اللعب مجددًا على ملعب بتروسبورت، سواء في لقاءات الدوري الممتاز أو بطولة دوري أبطال أفريقيا.
ووفقًا لمصدر مطلع داخل القعلة البيضاء، يتخوف المدرب البرتغالي من تسبب سوء أرضية ملعب بتروسبورت في حدوث إصابات للاعبي الفريق الأبيض خاصة وأن الزمالك ينافس بقوة على كافة البطولات الذي يشارك بها.
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الوضع في مصر
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اصابات
140,878
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تعافي
113,480
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وفيات
7,741
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