شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يحدد سعر شراء محمد صلاح لخطفه من ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل ريال مدريد الإسباني في مفاوضات جادة مع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، لخطفة من كتيبة «الريدز» في الصيف المقبل.

ووفقًا لموقع givemesport، فإن ريال مدريد حدد قيمة شراء محمد صلاح، والتى بلغت 108 مليون جينه إسترليني، على أن يحاول ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية خاصة بعد توتر علاقته بناديه الإنجليزي الحالي نظرًا لعدم ارتداءه شارة القيادة خلال إحدى لقاءات الريدز في دوري أبطال أوروبا.

وأكد التقرير أن محمد صلاح، يريد ترك ليفربول لرغبته في خوض تجربة احترافية جديدة داخل أحد الأندية الأوروبية الكبري سواء ريال مدريد أو برشلونة.

وأشار التقرير إلى أن محمد صلاح أصبح مصدر قلق لجماهير ليفربول بسبب مخاوفهم من رحيله عن الفريق الأحمر نهاية الموسم الجاري.

ريال مدريد وصلاح