شكرا لقرائتكم خبر عن هدف «دجيكو» المتأخر يمنح روما الفوز و«جيلينسكي» يقود نابولي للانتصار روما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هز المهاجم المخضرم إيدن جيكو الشباك قرب النهاية ليمنح روما الفوز 1-صفر على سامبدوريا ويحافظ على المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد فيما أحرز بيوتر جيلينسكي هدفين مذهلين في انتصار نابولي 4-1 على مضيفه كالياري.

ويلعب ميلان صاحب المركز الثاني ويوفنتوس مباراتين في وقت لاحق من اليوم الأحد ومع استئناف البطولة بعد العطلة الشتوية انتصر أتلانتا 5-1 على ضيفه ساسولو المتألق فيما اكتفى لاتسيو بالتعادل 1-1 في ملعب جنوة.

وبعدما قفز إنتر ميلان إلى الصدارة بعد فوزه 6-2 على كروتوني في وقت سابق من اليوم بدا أن روما سيبتعد عن القمة إذ فشل في صنع أي فرصة في الشوط الأول تحت الأمطار الغزيرة في ملعبه بالعاصمة الإيطالية.

لكن بعد لحظات من رد العارضة ضربة رأس من كريس سمولينج مدافع مانشستر يونايتد السابق أحرز جيكو البالغ عمره 34 عاما هدفه الثالث في العدد ذاته من المباريات في الدقيقة 72 ويظل روما على بعد ست نقاط من القمة.

وعاد نابولي إلى المربع الذهبي بعد تحقيق فوزه الأول في أربع مباريات في الدوري بانتصار كبير على كالياري.

ومنح جيلينسكي التقدم للفريق الضيف قبل أن يدرك جواو بيدرو التعادل عند مرور ساعة من اللعب.

وبعد ذلك بدقيقتين راوغ جيلينسكي دفاع كالياري ليعيد التقدم لنابولي ثم أضاف هيرفينج لوزانو ولورينتسو إنسيني هدفين ثانيهما من ركلة جزاء.