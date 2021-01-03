شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يلتقي وديًا مع البنك الأهلي استعدادًا لمباراة المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان استعداداته لخوض مباراة مباراة مصر المقاصة بالجولة السادسة السبت 9 يناير. وقرر الجهاز الفنى بقيادة كابتن سامى الشيشينى إجراء مباراة ودية غدا الإثنين أمام فريق البنك الأهلى للوقوف على مستوى اللاعبين وبحث العناصر المرشحة لدخول التشكيلة الأساسية خلال المباريات القادمة. وعلى جانب آخر تبحث لجنة الكرة برئاسة الكابتن مجدى سبالك بالتنسيق مع الجهاز الفنى تدعيمات شهر يناير سواء من داخل أو خارج مصر وفق احتياجات الفريق الفنية وإمكانيات وموارد نادى أسوان. الوضع في مصر

اصابات 140,878

تعافي 113,480

وفيات 7,741

كانت هذه تفاصيل خبر أسوان يلتقي وديًا مع البنك الأهلي استعدادًا لمباراة المقاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.