شكرا لقرائتكم خبر عن «سانشو» يضع حدًا لصيامه عن التسجيل في فوز دورتموند على فولفسبورج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أحرز جيدون سانشو هدفه الأول في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم هذا الموسم في عودة بروسيا دورتموند للمربع الذهبي بعد الفوز 2-صفر على ضيفه فولفسبورج اليوم الأحد.

وزاد صاحب الأرض إيقاعه في الشوط الثاني باستاد سيجنال إدونا بارك وانتزع التقدم عندما حول المدافع السويسري مانويل أكانجي تمريرة سانشو العرضية من ركلة ركنية بضربة رأس في المرمى في الدقيقة 66.

وحسم دورتموند الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد تمريرة من إيمري تشان إلى سانشو الذي وضع الكرة في شباك كون كاستيلز.

وتقدم دورتموند للمركز الرابع وله 25 نقطة متفوقا بنقطة واحدة على فولفسبورج الذي تراجع للمركز السادس.