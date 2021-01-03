شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب أسوان يجري عملية الرباط الصليبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى اللاعب محمود صلاح لاعب الوسط المهاجم لنادى أسوان جراحة الرباط الصليبى بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع الفريق الأول بالجولة الثالثة أمام المصرى. وأطمئن مجلس إدارة نادى أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان على اللاعب وتابع المشرف على الكرة مصطفى أمين كل الإجراءات اللازمة لسرعة إجراء الجراحة للاعب ووضع البرنامج التأهيلى له بعد الشفاء. الوضع في مصر

اصابات 140,878

تعافي 113,480

وفيات 7,741

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