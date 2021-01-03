شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حمدي يدير مواجهة الدراويش مع مصر المقاصة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسندت لجنة الحكام التابعة للجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شؤون الكرة المصرية إلى حكم الساحة أحمد حمدى إدارة مواجهة الإسماعيلى مع مصر المقاصة تحكيميا والمقرر انطلاقها في السابعة في النصف من مساء اليوم في سابع جولات مسابقة الدورى المحلى.
ويضم طاقم التحكيم كل من أحمد الفار مساعد أول ومحمد سعيد مساعد ثان وقطب حسن حكم رابع إضافة لمصطفى مدحت حكم فيديو ويعاونه محمود وفا.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
140,878
-
تعافي
113,480
-
وفيات
7,741
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد حمدي يدير مواجهة الدراويش مع مصر المقاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.