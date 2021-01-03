شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حمدي يدير مواجهة الدراويش مع مصر المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسندت لجنة الحكام التابعة للجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شؤون الكرة المصرية إلى حكم الساحة أحمد حمدى إدارة مواجهة الإسماعيلى مع مصر المقاصة تحكيميا والمقرر انطلاقها في السابعة في النصف من مساء اليوم في سابع جولات مسابقة الدورى المحلى.

ويضم طاقم التحكيم كل من أحمد الفار مساعد أول ومحمد سعيد مساعد ثان وقطب حسن حكم رابع إضافة لمصطفى مدحت حكم فيديو ويعاونه محمود وفا.