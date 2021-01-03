شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرفض الاستسلام فى صفقة «سيرينو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثار الأنجولى جيرالدو أزمة كبيرة داخل فريق الأهلى خلال الساعات الماضية، بعدما رفض الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بناء على رغبه الجهاز الفنى، بعد التعاقد مع والتر بواليا، وطلب اللاعب الحصول على قيمه عقده كاملاً من أجل الموافقة على الرحيل حيث لايزال يتبقى في عقده موسمان مع الأهلى، وعلمت «المصرى اليوم» أن هناك اتجاها داخل الفريق لوضع اللاعب في قائمه الانتظار ورفع اسمه من قائمة الفريق مع دفع رابته الشهرى، بشكل منتظم، من اجل إتاحة الفرصة لقيد بواليا بالإضافة لإبرام صفقات جديدة.

يأتى ذلك في الوقت الذي منح فيه مسؤولو النادى الأهلى، الفرصة لمسؤولى صن داونز من أجل التفكير في العرض الجديد الذي قدمه أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات من أجل التعاقد مع الأوروجويانى سيرينيو، وذلك لمدة 3 أيام، حيث من المنتظر أن ترد إدارة صن داونز على العرض الجديد للنادى الأهلى في 7 يناير الجارى، من أجل قيد اللاعب في قائمه الفريق المحلية والإفريقية حال إنهاء التفاوض مع إدارة النادى الجنوب إفريقى، والذى تلقى عرضا من الهلال السودانى لضم اللاعب بقيمه 4 ملايين يورو، وهو الأمر الذي عرقل الصفقة بنسبه كبيرة.

جيرالدو - صورة أرشيفية

فيما جدد مسؤولو النادى المفاوضات مع نظرائهم في إنبى، من أجل التعاقد مع كريم فؤاد الظهير الأيمن للفريق البترولى سواء في فترة الانتقالات الشتوية أو الصيفية، بناء طلب موسميانى التعاقد مع ظهير أيمن بسبب عدم وجود سوى لاعب وحيد فقط يشغل هذا المركز وهو محمد هانى، ورحب اللاعب بالانتقال للنادى الأهلى بعدما تلقى العديد من العروض على رأسها من نادى بيراميدز ولكن يرى اللاعب أن فرصة مشاركته مع الأهلى متاحة إلى حد كبير، ومن المنتظر أن يكثف مسؤولو الأهلى من المفاوضات لحسمها خلال الأيام القليلة المقبلة.

من جهة أخرى، يحسم بيتسو موسميانى، القرار الأخير والنهائى، بشأن رحيل النيجيرى جونيور أجاى، الذي تلقى عرضا للرحيل عن الفريق لأندية خليجية، ورحب الجهاز الفنى برحيل اللاعب، خاصة أنه بعيد عن مستواه منذ فترة طويلة وقبل أن يتعرض للإصابة أمام الزمالك في مباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا التي اقيمت في أواخر نوفمبر الماضى أمام الزمالك على استاد القاهرة.

في سياق آخر، أستأنف الفريق تدريباته «الأحد» على أرض ملعب استاد مختار التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة سونيديب بطل النيجير غداً «الثلاثاء» في مباراة العودة لدور الـ32 لبطولة دورى أبطال إفريقيا، والتى يسعى الفريق للحفاظ على لقبها للموسم الثانى على التوالى، ونجح الفريق في الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت في النيجر بهدف مقابل لاشىء سجله اليو ديانج. كما خضع لاعبو الفريق لمسحة طبية للكشف عن كورونا خاصة أن هناك العديد من اللاعبين مازالوا مُصابين بالفيروس وهم، مروان محسن، ورامى ربيعة، وعمرو السولية، ومحمد هانى، وأكرم توفيق، فيما تعافى كهربا ومحمد مجدى قفشة من الفيروس.