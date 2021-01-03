شكرا لقرائتكم خبر عن «يد الزمالك» يهزم الأوليمبي ويصعد لدور ربع النهائي لكأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق المرتبط لكرة اليد بنادي الزمالك مواليد 2000 على نظيره الأوليمبي بنتيجة 23-19 في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الأحد بالصالة المغطاة بالنادي، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر. ومن المقرر أن يلتقي فريق المرتبط في دور الـ8 من بطولة كأس مصر الفائز من مباراة سموحة وأصحاب الجياد.

وأعرب علاء حسن المدير الفني لفريق المرتبط عن سعادته بفوز الفريق والأداء الحماسي والرجول خلال أحداث اللقاء، متمنيا التوفيق للاعبين في باقي مشوار البطولة.

وقرر علاء حسن منح الفريق راحة من التدريبات غدا الإثنين، على أن يستأنف الفريق تدريبات يوم الثلاثاء استعدادا للمباريات المقبلة. الجدير بالذكر بأن فريق مرتبط لكرة اليد يحتل المركز الأول ببطوله الدوري برصيد 25 نقطة.