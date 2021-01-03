شكرا لقرائتكم خبر عن أساطير الحراسة يختارون «بوفون» أفضل حارس في التاريخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختار العديد من أساطير حراسة المرمى، النجم الإيطالى جيانلويجى بوفون (42 سنة)، كأفضل حارس في تاريخ كرة القدم.

وأجرت صحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، استفتاء شارك فيه 18 حارسا من جنسيات مختلفة، يتقدمهم الألمانى مانويل نوير، حامى عرين بايرن ميونخ، والبرازيلى السابق خوليو سيزار، بالإضافة إلى بيتر شمايكل وسانتياجو كانيزاريس، قصد المشاركة في اختيار أفضل حارس في التاريخ.

وأجمع كل هؤلاء الحراس على أن بوفون هو أفضل حارس على مر العصور، وقال نوير: «جيجى (بوفون) رجل رائع، وشخصية غير عادية. بالنسبة لى كان دائمًا مثالاً، ليس فقط على أرض الملعب كحارس مرمى رائع، ولكن أيضًا كشخصية خارج الملعب».

جيانلويجى بوفون - صورة أرشيفية

ونال حامى عرين يوفنتوس أكبر عدد من الأصوات (7 أصوات)، وجاء خلفه ليف ياشين (الاتحاد السوفييتى)، الذي حصل على 5 أصوات.

يذكر أن بوفون بدأ مسيرته الاحترافية مع بارما في عام 1995، حيث وصل سريعاً للدورى الإيطالى الدرجة الأولى لأول مرة، وسرعان ما تطور في المستوى والأدوار مع نادى بارما، كسب سمعة باعتباره واحدا من الحراس الشباب الواعدين في إيطاليا، خلال الفترة التي قضاها مع النادى، وحصل معهم على كأس إيطاليا والدورى الأوروبى وكأس السوبر الإيطالى، وكلها كانت في عام 1999. وبعد أن انضم ليوفنتوس في عام 2001، فاز بوفون فوراً بلقبين للدورى الإيطالى الدرجة الأولى في أول موسمين له مع النادى، وتم الاعتراف به بأنه واحد من أفضل اللاعبين في العالم في مركزه بعد فوزه بالدورى الإيطالى مرتين متتاليتين وفوزه أيضاً في عام 2005 و2006، والذى تم تجريدها من النادى لاحقاً وهُبط النادى إلى دورى الدرجة الثانى بسبب التورط في فضيحة كرة القدم الإيطالية 2006. وعلى الرغم من الشائعات التي تحدثت عن رحيله، ما زال بوفون مع يوفنتوس، وساهم في الفوز بلقب الدورى الإيطالى الدرجة الثانية للنادى والعودة مجدداً إلى دورى الدرجة الأولى في عام 2007. وبعد عدة مواسم بدون ألقاب، لعب بوفون في وقت لاحق دوراً رئيسياً في عودة يوفنتوس، والذى ساعد النادى على الفوز بلقب الدورى الإيطالى الدرجة الأولى 6 مرات متتالية من عام 2011 حتى 2017. أيضاً حمل شارة القيادة بعد رحيل القائد الأسبق للنادى أليساندرو دل بييرو في عام 2012. وفى المجموع، فاز بوفون بالدورى الإيطالى ثمانى مرات، وثلاثة في كأس إيطاليا، وخمسة ألقاب كأس السوبر الإيطالى مع يوفنتوس.

بوفون - صورة أرشيفية

مع المنتخب الإيطالى، بوفون تم استدعاؤه في خمس بطولات لنهائيات كأس العالم (1998، 2002، 2006، 2010، 2014) مُنذ أول ظهور له في عام 1997، وكان يضم المنتخب أربعة حراس (لم يشارك في أي مباراة عام 1998). وكان الحارس الأساسى للمنتخب الأول الذي فاز بكأس العالم 2006، واستطاع خلالها الحفاظ على شباكه نظيفة خلال 5 مباريات، ودخل في مرماه فقط هدفين خلال البطولة، وكانت الأهداف عن طريق لعب غير مفتوح. كما أنه مثل إيطاليا في أربع بطولات أمم أوروبا، وفى دورة الألعاب الأولمبية 1996، وفى بطولتين لكأس القارات لكرة القدم، وفاز بالميدالية البرونزية في نسخة 2013 من كأس القارات.