بطولة ألمانيا: لايبزيغ الى الصدارة مؤقتًا بفوز صعب على شتوتغارت

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فرانكفورت: ارتقى لايبزيغ مؤقتًا الى صدارة الدوري الألماني لكرة القدم على حساب بايرن ميونيخ بفوزه الصعب على مضيفه شتوتغارت بهدف نظيف في المرحلة الرابعة عشرة السبت، فيما فرّط باير ليفركوزن بوصافة مؤقتة بسقوطه امام اينتراخت فرانكفورت 1-2.

وعاد الدوري الى المنافسات بعد توقف دام قرابة الأسبوعين في أقصر استراحة شتوية في تاريخ الدوري بسبب الظروف التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد

ورفع لايبزيغ رصيده الى 31 نقطة بفارق نقطة امام العملاق البافاري وحامل اللقب الذي يحل على ماينتس الاحد، فيما تجمد رصيد باير ليفركوزن عند28 نقطة في المركز الثالث.

وسجل الاسباني داني اولمو هدف اللقاء الوحيد (67) علمًا أن الحارس السويسري غريغور كوبيل تصدى لركلة جزاء للسويدي ايميل فورسبيرغ (22).

وعاد لايبزيغ الى سكة الانتصارات بعدما سقط في المرحلة السابقة في فخ التعادل السلبي امام كولن. وخاض الفريق الشرقي مباراته رقم 150 في البوندسليغا بعدما شارك في موسم 2016-2017 للمرة الاولى في دوري الأضواء علمًا انه تأسس عام 2009.

وحقق انتصاره رقم 81 وهو أفضل سجل في هذا العدد من المباريات لأي فريق في الدوري.

وكان فريق المدرب يوليان ناغسلمان الطرف الأفضل في اللقاء وتحصل على ركلة جزاء عندما عرقل باسكال ستينزيل الدولي السويدي اميل فورسبرغ، انبرى لها الأخير وسددها قوية في منتصف المرمى تصدى لها كوبيل برجله بطريقة رائعة ارتطمت في العارضة (22).

ورفع الفريق الذي بلغ نصف نهائي دوري ابطال أوروبا الموسم الفائت ايقاعه في الشوط الثاني حيث تألق كوبير في الذود عن مرماه الا انه سقط عندما رفع الاسباني انخيلينيو المعار من مانشستر سيتي الانكليزي عرضية عن مشارف المنطقة على الجهة اليسرى، ارتدت من رأسية ستينزيل لتصل عند القائم الثاني عند أولمو تابعها "على الطائر" منخفضة في الشباك (67).

وأنقذ الحارس المجري بيتر غولاتشي فرصة محققة لشتوتغارت لحرمان لايبزيغ من الصدارة عندما تصدى لتسديدة قريبة عندما انفرد به والديمار أنتون إثر تمريرة من الياباني واتارو اندو (86).

ليفركوزن يفرط بالوصافة

وفي وقت سابق من اليوم، فرّط باير ليفركوزن بفرصة الارتقاء الى الصدارة مؤقتًا والوصافة لاحقًا بسقوطه امام مضيفه أينتراخت فرانكفورت بنتيجة 1-2.

وافتتح نديم أميري التسجيل للضيوف (10) الا ان أصحاب الأرض ردوا عبر الالماني اللبناني الأصل أمين يونس (22) وهدف عكسي لإدموند تابسوبا من بوركينا فاسو (54).

ومني ليفركوزن في المرحلة السابقة بالخسارة الاولى في البوندسليغا هذا الموسم امام بايرن ميونيخ ليتلقى اليوم الثانية.

وافتتح أميري الافغاني الأصل التسجيل بأحد أجمل أهداف الدوري هذا الموسم عندما روّض بطريقة رائعة كرة من فلوريان فيرتز داخل المنطقة والتف حول نفسه خادعًا المدافع قبل ان يسدد كرة خلفية بكعب قدمه بين رجلي الحارس كيفن تراب (10).

وعادل يونس المعار من نابولي الايطالي النتيجة عندما وصلته الكرة من السويسري دجيبريل سو داخل المنطقة ليسكن الكرة في الشباك مسجلا هدفه الاول في الدوري منذ ثماني سنوات (22)، قبل ان يسجل تابسوبا هدفًا في النيران الصديقة (54).

وارتقى اونيون برلين الى المركز الرابع مؤقتًا بفوزه بهدفين نظيفين على مضيفه فيردر بريمن ليحافظ على سجله خاليًا من الهزائم للمباراة الرابعة تواليًا.

وسجل الهولندي شيرالدو بيكر (12) والنيجيري تايوو أونيي (28) هدفي الضيوف الذين حصدوا نقطتهم ال24 بفارق الأهداف عن فولفسبورغ الخامس ونقطتين عن بوروسيا دورتموند السادس اللذين يلتقيان الاحد على ارض الأخير.

وعاد بوروسيا مونشنغلادباخ الى سكة الانتصارات من بوابة مضيفه أرمينيا بيليفيلد بهدف نظيف للسويسري بريل ايمبولو.

وكان هذا الفوز الاول لغلادباخ بعد سلسلة من أربع مباريات في الدوري من دون انتصار، ثلاثة تعادلات وسقوط في المرحلة السابقة امام هوفنهايم.

وفي أبرز النتائج، أسقط أوغسبورغ مضيفه كولن بهدف نظيف حمل توقيع البرازيلي اياغو (77). فيما واصل فرايبورغ نتائجه الممتازة وحقق فوزه الرابع تواليًا على حساب مضيفه هوفنهايم بنتيجة 3-1.

وتقدم الضيوف بثلاثة اهداف عبر الفرنسي باتيست سانتاماريا (7)، الايطالي فيتشنزو غريفو (34 من ركلة جزاء) وهدف عكسي للغاني كاسيم آدمز (42 هدف عكسي) فيا سجل التوغولي ايلا بيبو الهدف الشرفي لأصحاب الأرض (58).

شالكه على بعد مباراة من أسوأ سجل

وفي مباراة أخرى، لم يتمكن المدرب الجديد لشالكه السويسري كريستيان غروس من قيادته الى فوز أول في الدوري منذ قرابة العام، لا بل مني بخسارة ثقيلة بثلاثة اهداف دون رد امام المضيف هرتا برلين.

وخلف غروس المدرب الهولندي هوب ستيفنز أواخر العام الفائت في محاولة لانتشال بطل المانيا سبع مرات من مأساته، إلا أن متذيل الترتيب بقي من دون انتصار للمباراة الثلاثين تواليًا في البوندسليغا وتحديدًا منذ كانون الثاني/يناير الفائت وبات على بعد مباراة واحدة من معادلة الرقم السيئ لتاسمانيا برلين لسلسلة من 31 مباراة من دون فوز حققه في العام 1966.

وسجل الفرنسي ماتيو غيندوزي المعار من ارسنال الانكليزي (36)، الكولومبي جون كوردوبا (52) والبولندي كريستوف بيونتيك (80) أهداف أصحاب الأرض الذين رفعوا رصيدهم الى 16 نقطة في المركز الثاني عشر.