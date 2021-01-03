شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ ملف تمديد عقود زيزو وأبو جبل وعبد الله جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت إدارة الكرة بنادى الزمالك على فتح ملف تعديل القيمة المالية وتمديد عقود اللاعبين خلال الأيام المقبلة، بعد النجاح فى إنهاء ملف تجديد عقود اللاعبين الذين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى.

وانتهت إدارة الكرة فى الزمالك من تجديد تعاقد الرباعى شيكابالا ومحمود جنش ويوسف أوباما وأحمد فتوح قبل انطلاق فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ولا تزال المفاوضات جارية مع التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الذى يماطل فى تجديد تعاقده هو ووكيله مهند عون بعد حصوله على مستحقاته المتأخرة.

وتبدأ لجنة الكرة خلال الأيام المقبلة عقد جلسات مع الثلاثى أحمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق ومحمد أبو جبل حارس مرمى الفريق وعبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق، لتعديل القيمة المالية لعقودهم فى ظل تألقهم مع الزمالك طوال الموسم الماضى ومع انطلاق الموسم الحالي، وفى حالة الانتهاء من ملف تمديد عقد الثلاثى ستكون إدارة الزمالك قد نجحت فى الحفاظ على 90 % من القوام الأساسى للفريق.

من ناحية أخرى، فاجأ التونسى فرجانى ساسى مسئولى نادى الزمالك بطلب غريب وغير متوقع خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما أبدى رغبته فى الحصول على إجازة للسفر إلى تونس بسبب معاناته من بعض الأزمات النفسية فى الوقت الحالى.

وكشف مصدر مطلع داخل الزمالك، أن فرجانى ساسى تحدث مع مسئولى النادى، وطالبهم بالحصول على إجازة قائلاً، "أعصابى تعبانة ومحتاج إجازة لعدم قدرتى على اللعب فى الوقت الحالى".

وأضاف المصدر، أنه من الصعب الموافقة على طلب فرجانى ساسى فى ظل ارتباط الزمالك بالعديد من المباريات فى الفترة الحالية، وحاجة الفريق لجهود اللاعب التونسى كونه عنصراً أساسياً لا غنى عنه.

وأوضح المصدر أن هناك رغبة كبيرة داخل الزمالك فى الوقت الحالى لإنهاء ملف تجديد عقد فرجانى ساسى فى الأيام المقبلة، وحسم هذا الملف نهائيا وليس من المنطقى السماح للاعب بالسفر فى وقت مفاوضات التجديد، وأبدى المصدر تعجبه من توقيت طلب فرجانى ساسى الحصول على أجازه، قائلا، "التوقيت غريب ولا يصلح نهائيا ولا أعرف كيف فكر اللاعب فى إمكانية موافقة النادى على منحه أجازه فى الوقت الحالي".