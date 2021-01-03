شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جاد حارس مرمى إنبى: محدش يقدر قول للأهلي "لأ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمود جاد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي، عن طموحه مع الفريق البترولى خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن سقف طموحاته بلا حدود، متمنيا في الوقت ذاته تواجد فريقه فى المربع الذهبى للدورى المصرى بالموسم الحالي.

وقال حارس إنبى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" حول حقيقة مفاوضات النادى الأهلى للانضمام لصفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية قائلا، "الأهلى لم يفاوضنى وارتداء القميص الأحمر شرف لأى لاعب ومحدش ينفع يقول للأهلى لأ".

وقدم محمود جاد مستويات فنية رائعة مع فريقه خلال الموسمين الماضى والحالى، وهو ما لفت إليه الأنظار بشدة وجعل البعض يتوقع لها مستقبل مبهر خلال الفترة المقبلة ويزاحم بقوة على الحارس الاول للمنتخب الاوليمبى ويراهعن عليه أسامة عبد الكريم مدرب حراس المنتخب.

وحقق فريق الزمالك الفوز على نظيره إنبى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء، أمس السبت، باستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الأسبوع الخامس لمسابقة الدورى الممتاز، حيث سجل الهدف الأول أشرف بن شرقى من ضربة جزاء فى الدقيقة الخامسة، وفى الدقيقة 44 سجل يوسف أوباما الهدف الثانى، وفى الدقيقة 68 سجل إنبى هدفه الأول عن طريق رامى صبرى.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 10 محتلاً المركز الثالث فى جدول ترتيب فرق الدورى الممتاز، ومتساويًا مع الأهلى فى عدد النقاط، إلا أن الأحمر يأتى فى المركز الثانى بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد إنبى عند النقطة 4 فى المركز الرابع عشر.