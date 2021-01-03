شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الاتحاد فى سوبر السلة 26 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد كرة السلة إقامة مباراة دورى السوبر بين الأهلى والاتحاد السكندرى يوم 26 يناير الجارى، بصالة الشباب والرياضة بأكتوبر على مستوى الرجال والسيدات.

كما قرر الاتحاد إقامة منافسات الرجال يوم 9 يناير بإقامة مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر لموسم 20202-2021، وبالنسبة لبطولات السيدات، تقرر استئناف النشاط بها يوم 13 يناير بإقامة مواجهات الدور التمهيدى من بطولة دورى السوبر.

وتقدم الثنائى أنس أسامة ومصطفى مكاوى كيجو، لاعبا فريق كرة السلة بنادى الزمالك، بشكوى ضد النادى إلى اتحاد كرة السلة يطلبان فيها فسخ التعاقد مع القلعة البيضاء لعدم الحصول على مستحقاتهما.

وجاءت الشكوى مقدمة إلى لجنتى شئون اللاعبين وفض المنازعات، وقامت لجنة شئون اللاعبين بتحويل الشكوى لفض المنازعات بسبب بعض النقاط.

من جهته قال حسين البشبيشى رئيس لجنة شئون اللاعبين إن الشكوى مقدمة إلى لجنة شئون اللاعبين، ولجنة فض المنازعات، بالإضافة إلى ملحوظة "مع اتخاذ الإجراءات القانونية"، وهو ما يعنى أن الشكوى سيتم البت فيها عن طريق فض المنازعات واللجوء إلى اللائحة والقانون.