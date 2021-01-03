شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يخوض مبارياته ليلا بداية من مواجهة شبين.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة الترسانة، برئاسة طارق سعيد حسانين، تعديل موعد مباريات الفريق بداية من اللقاء المقبل أمام جمهورية شبين فى الجولة الثامنة للدورى، بحيث تقام فى السادسة مساء بدلا من الثانية والنصف، لفك النحس بعد سوء النتائج التى لازمت الفريق منذ انطلاق المسابقة.

ويحتل الترسانة المركز الثانى عشر بجدول الترتيب برصيد 7 نقاط بعدما حقق فوزا وحيدا من أصل 7 مباريات خاضها بالمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى على حساب طنطا بينما تعادل فى أربع مباريات وخسر فى لقاءين أمام منتخب السويس والداخلية .

وتعاقد مسئولو الترسانة مع أحمد بطوط ظهير أيسر فريق الحمام مقابل 120 ألف جنيه من أجل سد الثغرة بالفريق بعد رحيل طارق وطنى الذى أتم انتقاله لصفوف الشرقية للدخان لمدة موسم ونصف .

ويسعى علاء نوح المدير الفنى للترسانة لمحو الصورة السيئة مع الشواكيش خلال مباراته المقبلة، حيث من المتوقع أن يتم الإطاحة بالمدير الفنى لأبناء ميت عقبة فى حالة عدم تحقيقه الفوز فى ظل تردى نتائج الفريق والتراجع للمركز الثانى عشر بجدول الترتيب.