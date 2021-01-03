شكرا لقرائتكم خبر عن 200 جنيه أقل سعر تذكرة فى بطولة العالم لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف خالد فتحى نائب مدير بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، المقرر انطلاقها 13 يناير الجارى، عن بدء طرح التذاكر والإعلان عن أسعارها بشكل رسمى الأسبوع المقبل، مشيرا على أن أقل سعر تذكرة للدرجة الثالثة تبلغ 200 جنيه .

وقال فتحى إن حضور الجماهير بواقع 30 % مثلما حددت اللجنة المنظمة ووزارة الشباب والرياضة من سعة كل صالة من الصالات الأربعة المستضيفة للمونديال .

وتقام البطولة فى 4 صالات مختلفةهى إستاد القاهرة وحسن مصطفى بالسادس من أكتوبر و العاصمة الإدارية الجديدة و برج العرب .

وتحرص اللجنة المنظمة للمونديال، برئاسة هشام نصر، على متابعة كل تفاصيل البطولة تحت إشراف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الذى يتابع بشكل يومى كل كبيرة وصغيرة تمهيدا لانطلاق المونديال.

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 عن إقامة مباريات منتخب مصر فى السابعة مساءًا بدءًا من يوم 13 يناير الجارى على صالة إستاد القاهرة الدولى ويبدأ الفراعنة مباريات بطولة العالم بمواجهة تشيلى ثم جمهورية التشيك يوم 16 يناير وأخيرا السويد يوم 18 ضمن المجموعة السابعة.

ومن المقرر أن يلتقى المنتخب الوطنى لكرة اليد مع اليابان فى مباراتين وديتين يومى 5 و7 يناير الجارى، ويتم الاتفاق حاليا مع منتخب البرازيل لخوض ودية ثالثة قبل انطلاق المونديال.