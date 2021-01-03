شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الإسماعيلى أمام المقاصة.. محمد هاشم ظهيرا وشيلونجو فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى تشكيل فريقه لمواجهة مصر المقاصة، المقرر لها بعد قليل بالأسبوع الــ7 لمسابقة الدورى المحلى، وشهد عودة محمد هاشم أساسيا لكن فى مركز الظهير الأيمن وجاء كاملا كالتالى..

حارس مرمى ..محمد صبحى

خط الدفاع .. رضوان شريفى ، مروان الصحراوى ، محمد عمار ، محمد هاشم

خط الوسط .. دونجا ، محمد عادل

أمامهم .. محمد الشامى ، أحمد مدبولى

خط الهجوم .. شكرى نجيب ، شيلونجو

على مقاعد البدلاء .. محمد مجدى ، كاستيلو ، عماد حمدى ، محمد مخلوف ، عمر الوحش ، محمد صادق ، أحمد مصطفى ، محمود البدرى ، فخر الدين بن يوسف

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة تشكيل فريقه لمباراة الإسماعيلي، المقرر انطلاقها في تمام السابعة والنصف مساء اليوم على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري.

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد كوكو

الدفاع: أسامة العزب وأحمد صبيحة ومحمد دسوقي وعصام صبحي

خط الوسط: خالد أوتشو وهشام محمد ومفتاح طقطق وشميلس بيكلي

الهجوم: باولن فوافي ومروان حمدي

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمود حمدي وحسني فتحي ومصطفى شبيطة وصلاح عاشور ورجب عمران وعلي محمد وأحمد متعب محمد عادل "أمو" وخالد مصطفى.