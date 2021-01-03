شكرا لقرائتكم خبر عن عربي بدر: الإعارة للجونة تخدم مصلحتى وطموحى العودة للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عربى بدر، لاعب الأهلى المعار حديثا إلى الجونة، أن طموحه بلا حدود مع الفريق الساحلى، وأنه سيبذل قصارى جهده من أجل العودة مجددا للقلعة الحمراء، مشيراً إلى أنه يتمنى تكرار نموذج زملائه محمد شريف وصلاح محسن وناصر ماهر، الذين تألقوا فى فترة الإعارة مع أنديتهم ونجحوا فى العودة مرة أخرى إلى صفوف الأحمر.

وأضاف عربى بدر، فى تصريحات لليوم السابع، أنه فضل الخروج على سبيل الإعارة إلى نادى الجونة لنيل فرصة المشاركة بشكل أساسى والإعلان عن نفسه، مؤكداً أن هذه الفرصة تصب فى مصلحته الشخصية من أجل تقديم نفسه والتعبير عن إمكانياته وقدراته بصفة قوية.

وأوضح بدر أنه سعيد بخوض تجربة جديدة مع نادى الجونة، خاصة أنه تربطه علاقة طيبة بالجهاز الفنى للفريق الساحلى بقيادة رضا شحاتة، ويتمنى أن يكون على قدر الثقة التى منحها له مسئولو النادى الساحلي.

وأعلن نادى الجونة الحصول على خدمات عربى بدر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، لتدعيم صفوفه فى المباريات المتبقية من عمر الدورى المصرى الممتاز، وكتبت صفحة الجونة عبر حسابها على تويتر، "يسعدنا أن نعلن انضمام اللاعب عربى بدر من النادى الأهلى على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم".

واتفق مسئولو النادى الأهلى على إعارة عربى بدر،خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة ضمن صفقات انتقال الزامبى والتر بواليا مهاجم الفريق الساحلي، والمنضم حديثا للقلعة الحمراء وأعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن توقيع الزامبى بواليا،لمدة أربعة مواسم.

جاء ذلك بعدما أنهى توفيق كافة الأمور المالية والإدارية مع مسئولى نادى الجونة، بالتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وذلك لسرعة ضم المهاجم الزامبى لتدعيم صفوف الأهلى خلال الفترة القادمة.

وفضل عربى بدر خوض تجربة جديدة خارج الأهلى للحصول على فرصة المشاركة، واكتساب الخبرات الكافية خارج القلعة الحمراء على أن يعود للأهلى من جديد.