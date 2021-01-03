مروان حمدى وفوافى يقودان هجوم المقاصة أمام الإسماعيلى

شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حمدى وفوافى يقودان هجوم المقاصة أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة بنادى مصر المقاصة، تشكيل فريقه لمباراة الإسماعيلي، المقرر انطلاقها فى السابعة والنصف مساء اليوم على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري.
وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:
حراسة المرمى: محمد كوكو
الدفاع: أسامة العزب وأحمد صبيحة ومحمد دسوقي وعصام صبحي
خط الوسط: خالد أوتشو وهشام محمد ومفتاح طقطق وشميلس بيكلي
الهجوم: باولن فوافي ومروان حمدي
ويتواجد على دكة البدلاء كل من: محمود حمدي وحسني فتحي ومصطفى شبيطة وصلاح عاشور ورجب عمران وعلي محمد وأحمد متعب محمد عادل "أمو" وخالد مصطفى.