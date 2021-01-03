مباشر.. الإسماعيلي 1 - 1 المقاصة.. شكري نجيب يسجل من ركلة جزاء

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لأحداث مباراة الإسماعيلي أمام مصر المقاصة في لقاء ضمن منافسات الجولة السابعة بدوري we المصري.

ويحتل فريق الإسماعيلي المركز الثامن برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد المقاصة في المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط.

ويلعب الإسماعيلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحى

خط الدفاع: رضوان شريفى، مروان الصحراوى ، محمد عمار ، محمد هاشم.

خط الوسط: دونجا ، محمد عادل، محمد الشامى ، أحمد مدبولى.

خط الهجوم: شكرى نجيب، شيلونجو.

وعلى الجانب الأخر

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد كوكو

الدفاع: أسامة العزب وأحمد صبيحة ومحمد دسوقي وعصام صبحي

خط الوسط: خالد أوتشو وهشام محمد ومفتاح طقطق وشميلس بيكلي

الهجوم: باولن فوافي ومروان حمدي

ملخص المبارة

وجاءت أول فرصة خطيرة مبكرا في الدقيقة 5 لصالح المقاصة، بعد عرضية من فوافي على حدودمنطقة جزاء الإسماعيلي ليسددها هشام محمد لكن الكرة خرجت أعلى العارضة.

وبعد مرور دقيقة واحدة، أهدر مفتاح طقطق فرصة أخرى بنفس الطريقة لصالح فريق مصر المقاصة.

وترجم المقاصة خطورته لهدف أول في الدقيقة 9 عن طريق مروان حمدي، مستغلا تمريرة سحرية من اللاعب فوافي.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه لاعب المقاصة محمد دسوقي بعدما تدخل لعركلة شكري نجيب لاعب الإسماعيلي في الدقيقة 21.

وتوقف اللعب في الدقيقة 23، بعدما قرر حكم المباراة اللجوء لتقنية الفيديو لحسم صحة لمس محمد دسوقي للكرة بيده داخل منطقة جزاء فريقه مصر المقاصة، ليكون القرار في النهاية احتساب ركلة جزاء لفريق الإسماعيلي.

وتكفل شكري نجيب بتسديد ركلة جزاء الإسماعيلي، لينجح في إسكانها في شباك الحارس محمد كوكو، ليمنح الدراويش التعادل.