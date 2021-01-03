كيف يتأثر حلم المصريين بعد قانون بريميرليج الجديد؟ معادلة الـ15 نقطة ممكنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

يظل اللعب في الدوري الانجليزي "بريميرليج" حلم يداعب الكثير من المصريين، لكن مع تغيير نظام تصريح العمل في الدوري الأشهر على مستوى العالم، بات على اللاعب المصري التوافق مع عدد من الشروط من أجل اللعب في بلاد الضباب.

وعرف الدوري الانجليزي على مدار القرن العشرين عدد من اللاعبين انتقلوا إليه مباشرة من الدوري المصري، أبرزهم عمرو زكي، محمد شوقي، رمضان صبحي، وأحمد حجازي، لكن الآن سيتوجب اتباع قواعد جديد.

ويتعين على كل لاعب من خارج انجلترا بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي الحصول على موافقة "مصادقة الهيئة الحاكمة" التابعة لكرة القدم الانجليزية من أجل الموافقة على منحه تصريح العمل لدى أحد الأندية وهذا الأمر يعتمد على مجموعة من المعايير تتحكم بها عدة جداول سنحاول شرحها فيما يلي:

أولًا: المشاركة الدولية؛ هذا البند قد يسمح للاعب بالانتقال دون النظر لأي اعتبارات أخرى، إذا كان يمتلك نسبة مشاركة مع منتخب بلاده - خلال أخر عامين - الذي يحتل تصنيف أقل من 50 بين منتخبات العالم، فمن 1 إلى 10 يسمح للاعب بالحصول على تصريح العمل بنسبة مشاركة بداية من 30%، ومن 11 إلى 20 بداية من 40%، ومن 21 إلى 30 بداية من 60%، ومن 31 إلى 50 بداية من 70%.

بالنسبة لتصنيف مصر الحالي وهو 49 على مستوى العالم فهو يقع ضمن الفئة الرابعة، فإن 70% تمنحه الرخصة مباشرة، و60%، تمنحه 10 نقاط، و50% 8 نقاط، و40% 7 نقاط، و30% 6 نقاط.

وباستعراض النقاط يكون علينا أن نوضح أن اللاعب ما لم يحصل على التصريح المباشر من خلال المباريات الدولية يتوجب عليه جمع 15 نقطة من واقع الجداول الستة كي ينتقل إلى أحد أندية الدوري الانجليزي.

ثانيًا: النقاط وفقًا للمشاركات المحلية: فالدوري المصري وضع ضمن الفئة 6 في هذا الأمر، وهو ما يعني أن المشاركة في 90% من الدقائق الممكنة تمنح اللاعب نقطتين، والمشاركة في 80% تمحه نقطة واحدة.

ثالثًا: الدقائق القارية: تم تصنيف دوري أبطال إفريقيا ضمن الفئة الثالثة، وهو ما يعني أن اللاعب إذا شارك في 90% من المباريات يحصل على نقطتين، ونقطة واحدة لمن شارك 80%.

رابعًا: الترتيب النهائي في الدوري المحلي: يقع الدوري المصري ضمن الفئة السادسة وبناء عليه يحصل اللاعب على نقطة واحدة في حالة التتويج باللقب.

خامسًا: المستوى القاري لفريق اللاعب: إذا وصل النادي الذي يلعب له اللاعب إلى نهائي دوري الأبطال أو الكونفدرالية يستطيع الحصول على نقطتين، ونقطة للفريق الذي وصل نصف النهائي.

سادسًا: مستوى الدوري: إذا شارك اللاعب لمباراة واحدة مع فريقه في الدوري المصري فإنه يحصل على نقطتين.

وبناء على ما سبق، ومع وجود منتخب مصر في التصنيف 49 عالميًا كما هو حاليًا فإن انتقال لاعب مصري إلى الدوري الانجليزي مباشرة سيكون ممكنًا إذا جمع أكبر عدد ممكن بناء على الجداول من الثاني حتى السادس (9 نقاط) وشارك في 30% من مباريات المنتخب بأخر عامين.

لكن بالرغم من كل ما سبق فإن كل ناد يرغب في استقدام لاعب سيكون بإمكانه طلب استثناء، من الجهة المانحة للترخيص للنظر فيه واتخاذ قرار بجلب اللاعب من عدمه.