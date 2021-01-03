خاص.. الأهلي يُغري الاتحاد بلاعبين اثنين لاستعادة عمار حمدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أكد مصدر أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات جادة مع نادي الاتحاد السكندري من أجل استعادة عمار حمدي لاعب الفريق المعار لزعيم الثغر حتى نهاية الموسم.

وأوضح المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه في تصريحات خاصة لمصراوي، أن المفاوضات شهدت تطورًا، في ظل رغبة اللاعب في العودة لصفوف الفريق الأحمر.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي يحاول إقناع مسؤولي الاتحاد السكندري، بعرض ثنائي الفريق مروان محسن، وأحمد ياسر ريان، من أجل استعادة عمار.

وكشف المصدر، أن الاتحاد السكندري متمسك ببقاء اللاعب مع الفريق، وعدم التفريط في خدماته في ظل لعبه بشكل أساسي مع الفريق.

وشارك عمار في الـ4 مباريات التي خاضها الاتحاد السكندري هذا الموسم، وسجل هدفا، وصنع آخر.

وعانى الاهلي من نقص عددي خلال المباريات الأخيرة في ظل إصابة ناصر ماهر في الكتف وابتعاده لمدة 3 أشهر، قبل إصابة محمد مجدي أفشة، ومحمود كهربا، بكورونا، وابتعاد طاهر محمد طاهر بعد إصابته في الضلع.