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اتحاد الكرة يحول تقرير "أزمة الشباب" للجنة الانضباط

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

قررت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، في اجتماعها اليوم الأحد، بتحويل تقرير لجنة التحقيق بشأن أزمة منتخب الشباب إلى لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد.

وكانت لجنة تقصي الحقائق قامت بإعلان نتيجة التحقيق يوم الخميس الماضي بعد الأحداث التي تعرضها المنتخب المصري للشباب في تونس.

وتعرض المنتخب المصري والذي غادر إلى تونس من أجل خوض منافسات بطولة شمال أفريقيا إلى عدد من إصابات بفيروس المستجد (كوفيد 19) الأمر الذي جعل ربيع ياسين المدير الفني للمنتخب يطالب برجوع المنتخب لمصر عبر طائرة خاصة.

المنتخب المصري لم يستطع خوض أي مباراة في البطولة سواء أمام المنتخب الليبي أو التونسي قبل اتخاذ قرار بالانسحاب بصورة رسمية.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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